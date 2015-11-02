"Аль-Каїда" закликає терористів об'єднатися в боротьбі проти Росії та Заходу

Як повідомляє ТСН з посиланням на Reuters, відповідна заява була опублікована на одному з сайтів, пов'язаних з "Аль-Каїдою" в неділю.

Американці, росіяни, іранці, алавіти і "Хезболла" об'єднуються у війні проти нас. Невже ми не здатні зупинити боротьбу між собою і направити наші спільні зусилля проти них?" - йдеться у записі.

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Як зазначає Reuters, поки невідомо, коли саме було зроблено запис. "Однак, враховуючи, що йдеться про російську агресію, можна припустити, що терористи записали звернення після 30 вересня – коли Росія почала повітряну операцію проти опозиційних груп та Ісламської держави", - зазначає агентство.

Як повідомляв УНІАН раніше, терористична організація "Аль-Каїда" пообіцяла надати допомогу "Ісламській державі" (ІД) в боротьбі з силами коаліції, яку очолюють США.