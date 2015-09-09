"Аль-Каїда" пообіцяла "Ісламській державі" допомогу в боротьбі з силами коаліції

Про це повідомляє Reuters з посиланням на радіозвернення лідера "Аль-Каїди" Аймана аз-Завахірі, пише Лента.ру.

Керівник організації заявив, що підлеглі йому бойовики приєднаються до ісламістів з ІД, щоб протистояти силам коаліції в Іраку і Сирії, якщо з'явиться така можливість.

При цьому аз-Завахірі підкреслив, що дане рішення не означає об'єднання двох угруповань або визнання Абубакра аль-Багдаді халіфом. "Ми не визнаємо цей халіфат", - підкреслив лідер "Аль-Каїди".

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"Ісламська держава" — радикальна організація, створена в 2006 році в Іраку шляхом злиття низки екстремістських угруповань під егідою місцевого відділення "Аль-Каїди". З 2013-го угруповання розірвало відносини з "Аль-Каїдою" і самостійно включилося в громадянську війну в Сирії.

Влітку 2014 року вона поставила під свій контроль частину території Сирії та Іраку, проголосивши там халіфат. Для боротьби з розширенням зони впливу ІГ в Іраку в даний момент задіяні збройні сили цілого ряду держав, включаючи США, Іран, Великобританію, Францію, Канаду та інші.