Президент Єгипту: розслідування катастрофи російського літака може тривати кілька місяців

Єгипетські аналітики 1 листопада розпочали розшифровку двох "чорних скриньок" з російського літака, що зазнав катастрофи на Синайському півострові напередодні. Вони зазначають, що розшифровка триватиме не один день. Своєю чергою, президент Єгипту Абдель Фаттах ас-Сісі заявив, що розслідування в цілому може тривати кілька місяців, повідомляє українська редакція "Німецької хвилі" з посиланням на Reuters. "Це складне питання і воно потребує провідних технологій та широкого розслідування, яке може тривати місяцями", - зауважив президент Єгипту.

Читайте такожБойовики ІД взяли на себе відповідальність за катастрофу російського лайнера у Єгипті

Він також закликав дочекатися результатів розслідування. "У таких випадках слід лишити це спеціалістам, щоб вони визначили причини падіння літака", - зазначив Абдель Фаттах ас-Сісі.

Тим часом Слідчий комітет Росії проводить власне розслідування обставин падіння літака. Як заявив голова представник відомства Володимир Маркін, комітет "перевірить усі можливі версії, що могли призвести до трагедії, в тому числі і версію про технічну несправність повітряного судна".

Як повідомлялося, бойовики, пов'язані з "Ісламською державою", взяли на себе відповідальність за нібито збиття пасажирського літака, що летів з Шарм-еш-Шейха до Санкт-Петербурга. Експерти висловлюють сумніви щодо того, чи могли терористи збити лайнер на висоті понад 9000 м.