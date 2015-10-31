У районі падіння російського лайнера A321 знайшли 150 тіл

Як пише Лента.ру, про це повідомляє Reuters з посиланням на джерела в єгипетській службі безпеки, діючій в районі події.

Співрозмовник агентства уточнив, що серед виявлених тіл є і обгорілі трупи.

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Через те, що лайнер падав вертикально, згоріли великі частини літака.

Нагадаємо, лайнер Airbus321 авіакомпанії "Когалимавіа", який виконував рейс 9268 Шарм еш-Шейх - Санкт-Петербург, вилетів з Єгипту в 5.51 по Києву і зник з екранів радарів через 23 хвилини, на борту перебували 217 пасажирів і сім членів екіпажу.

Незабаром єгипетські ЗМІ повідомили, що уламки літака були виявлені в центрі Синайського півострова.