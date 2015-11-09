Фіни розмістили біженців-мусульман у центрі свинарства

В даний час в центрі, який вміщає 300 чоловік, знаходиться 100 біженців.

Перед відкриттям центру фіни побоювалися, що можуть виникнути проблеми, тому що віра мусульман забороняє вживати в їжу свинину або продукти, у складі яких є свинячий желатин, тому що свиня, на думку мусульман, «брудна» тварина. Однак, виконавчий директор центру Мілья Сакс заявила, що поки таких проблем не виникало, передає Gazeta.ru.

Читайте такожЄС вирішив запропонувати поступки країнам Африки в обмін на повернення біженців - The Telegraph

«Цей науково-дослідний центр припинив діяльність два роки тому і з тих пір свиней там не містили. Ми ще не знаємо, чи потрібно говорити біженцям про це. З іншого боку, нам нема чого приховувати», — сказала Сакса і додала, що біженців селять в офісних приміщеннях, де свиней не було.

Сакс зазначила, що перед розміщенням біженців фіни консультувалися з місцевим імамом. За його словами, проблем виникнути не повинно, так як мова йде не про свиноферми, а про лабораторії.

Раніше повідомлялося, що президент Фінляндії Саулі Нііністе порадив мігрантам освоювати фінську мову за допомогою коміксів.