Прем’єр Італії: скасовувати санкції проти Росії не час

Про це заявив прем’єр-міністр Італії Маттео Ренці в інтерв’ю Bloomberg, передає "ЄвроПравда". За його словами, західним лідерам, якщо вони хочуть закінчити війну в Сирії, варто прийняти провідну роль Росії у світі. На думку глави італійського уряду роль Росії є "абсолютно ключовою".

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"Росія є великою країною, з великою історією і великим майбутнім. Уявляти майбутнє без Росії – це велика помилка", - зазначив Маттео Ренці.

Водночас він утримався від пропозицій послабити санкції у якості примирливого жесту в бік Володимира Путіна.

"Ми повинні зберегти суверенітет України, її ідентичність і кордони. І з цієї причини правильно утримувати санкції проти Путіна", - заявив Маттео Ренці.

При цьому, за його словами, санкції допомагають в дотриманні мінських угод. "Всі сторони повинні дотримуватися мінських протоколів", - наголосив він.