Лідери п'яти західних країн домовилися продовжити санкції проти Росії - ЗМІ

Про це повідомляє Reuters з посиланням на європейське дипломатичне джерело.

Зокрема, на зустрічі були присутні президент США Барак Обама, канцлер Німеччини Ангела Меркель, прем'єр-міністр Великобританії Девід Кемерон, прем'єр-міністр Італії Маттео Ренці та глава МЗС Франції Лоран Фабіус, який представляв країну замість президента Франсуа Олланда.

Учасники зустрічі погодилися, що необхідно виконати усі пункти Мінських домовленостей перш, ніж вони приймуть рішення про послаблення санкцій.

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Зазначається, що рішення було прийнято незважаючи на зростаючі заклики співпрацювати з Росією у боротьбі проти "Ісламської держави".

Нагадаємо, ЄС запровадив економічні санкції відносно Росії влітку 2014 року у відповідь на анексію Москвою Кримського півострова і підтримку Росією сепаратистів на сході України. Санкції, які були відновлені ще на півроку цього літа, включають в себе обмеження у сфері оборони і енергетики, а також перешкоджають роботі російських банків на європейських ринках.

Лідери ЄС обговорять санкції на саміті в середині грудня, будь-яке рішення має бути підтримано представниками 28 держав.

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Як повідомляв УНІАН, у Брюсселі склалася загальна думка, що економічний тиск на Росію потрібно продовжувати до реалізації Мінських угод. Як писало видання WSJ, високопоставлений чиновник ЄС заявив, що немає ніяких ознак відсутності консенсусу щодо можливості розширення санкцій проти Москви. При цьому Німеччина, Франція і Велика Британія не мають наміру відмовлятися від підтримки України заради російської допомоги в Сирії. Аналогічну позицію з питання санкцій займають і США.