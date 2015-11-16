Обама під час зустрічі з Путіним на G20 закликав вивести війська з України

Про це йдеться у заяві Ради національної безпеки США при Білому домі за результатами зустрічі президентів США і Росії у Туреччині.

Як заявили в Білому домі, розмова Обами з Путіним тривала приблизно 35 хвилин.

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Зазначається, що, говорячи про ситуацію в Україні, президент США "знову підтвердив свою підтримку повному впровадженню Мінських угод, у тому числі відведенню важкого озброєння, виведенню усіх іноземних бойовиків, звільненню заручників та поверненню урядом України контролю над українською частиною міжнародного кордону".

У Білому домі зауважили, що Обама і Путін провели конструктивну розмову. Вона зосереджувалася довкола поточних зусиль з розв'язання конфлікту в Сирії. Важливим питанням був розгляд терористичних атак у Парижі.

Сторони відзначили дипломатичний прогрес, досягнутий за останні тижні на переговорах у Відні (Австрія), зокрема за тими напрямками, які відображені у заяві щодо Міжнародної групи підтримки Сирії від 14 листопада. Президенти погодилися з необхідністю процесу політичного переходу у Сирії, який має бути реалізований та очолений безпосередньо за участі представників Сирії. У цьому процесі посередником повинна виступити ООН між сирійською опозицією та режимом президента Башара аль-Асада. Перехідний період повинен включати досягнення угоди про припинення вогню.

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Також Обама привітав зусилля всіх держав у боротьбі з терористичним угрупуванням "Ісламська держава" та відзначив важливість військових зусиль РФ у зосередженні в боротьбі з ІДІЛ.