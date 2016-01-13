СБУ затримала учасника липневої перестрілки у Мукачевому

Про це повідомляє прес-центр СБУ.

Конфлікт у Мукачевому 11 липня почався після того, як два десятка озброєних осіб у камуфляжній формі з написами "Правий сектор" і відповідними наклейками на автомобілях відвідали офіс народного депутата Михайла Ланьо. Зустріч закінчилася перестрілкою. Повідомлялося, що постраждали 14 осіб, були загиблі. Після цього бійці ПС зникли в горах. Щодо подій у Мукачевому в даний момент ведеться слідство.

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18 вересня 2015 р. ТСК відзвітувала про розслідування подій у Мукачевому перед народними депутатами. У доповіді говорилося, що конфлікт значною мірою був спровокований діями керівництва УМВС та УСБУ.