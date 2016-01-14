У Франції встановили особу терориста, що загинув при штурмі в Сен-Дені

Про це повідомляє Reuters.

"Смертник, що підірвав себе, був ідентифікований як Шакіб Акруб 1990 року народження, він мав громадянство Бельгії та Марокко", - заявив прокурор Парижа Франсуа Молен.

Встановити його особу вдалося завдяки результатам ДНК, які порівняли із ДНК його матері.

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Як повідомляв УНІАН раніше, місцезнаходження підозрюваних в організації терактів у Парижі, які були затримані в паризькому передмісті Сен-Дені, було встановлено за допомогою "електронних засобів - відстеження мобільних телефонів і прослуховування переговорів".