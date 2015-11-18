Прокурор Парижа розповів, як вдалося вирахувати ймовірних терористів ІДІЛ із Сен-Дені

Місцезнаходження підозрюваних в організації терактів у Парижі, які були затримані в паризькому передмісті Сен-Дені, було встановлено за допомогою "електронних засобів - відстеження мобільних телефонів і прослуховування переговорів", повідомляє ТАСС з посиланням на прокурора Парижа Франсуа Моленса.

Місцеві жителі в інтерв'ю радіостанції France Info також заявили, що будинок, в якому розташовувалася квартира затриманих, був "притулком для наркоманів і торговців наркотиками".

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"Це був нелегально окупований старий будинок. В ньому велася торгівля наркотиками. На цій же вулиці знаходяться дві школи. Таке сусідство просто небезпечне для дітей. Ми неодноразово, протягом багатьох років вимагали, щоб цей будинок був закритий. Були навіть проведені дві маніфестації жителів цієї та сусідніх вулиць з вимогою розселити цей будинок і закрити його. Але місцева влада, мерія, просто не побажали дослухатися до наших вимог", - розповіла проживає на цій вулиці жінка.

Під час спецоперації в Сен-Дені співробітники спецслужб затримали сімох осіб. "Семеро осіб затримано, двоє вбито, в тому числі жінка, яка здійснила самопідрив", - заявив глава МВС Бернар Казнєв.

В даний час всі затримані вивезені з Сен-Дені і знаходяться в будівлі головного управління внутрішньої безпеки в Леваллуа-Перре, біля західної околиці Парижа.

Як повідомляв УНІАН, активну фазу антитерористичного рейду французької поліції Сен-Дені на півночі Парижа завершено.