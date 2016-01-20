Пакистанські таліби відмовляються від відповідальності за кривавий теракт в університеті

Головний спікер пакистанських талібів заявляє, що вони не нападали на університет Бача Хан. Про це повідомляє ВВС.

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У своїй заяві Мухаммад Курасані назвав атаку такою, що "суперечить ісламу" і пообіцяв, що ті, хто заявили про причетність до неї угруповання, будуть нести відповідальність.

Раніше один з командирів "Талібан" заявив, що організація бере на себе відповідальність за захоплення університету.

Нагадаємо, сьогодні вранці, бойовики увірвалися в університет Бача Хан, названий на честь соратника Махатми Ганді, в місті Чарсадда, провінція Хайбер-Пахтунхва на північному заході Пакистану.