Пакистанські таліби відмовляються від відповідальності за кривавий теракт в університеті
16:26, 20 січня 2016Світ
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Раніше один з польових командирів "Талібан" заявив, сьогоднішню атаку вчинило це угруповання.
REUTERS
Головний спікер пакистанських талібів заявляє, що вони не нападали на університет Бача Хан. Про це повідомляє ВВС.
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У своїй заяві Мухаммад Курасані назвав атаку такою, що "суперечить ісламу" і пообіцяв, що ті, хто заявили про причетність до неї угруповання, будуть нести відповідальність.
Раніше один з командирів "Талібан" заявив, що організація бере на себе відповідальність за захоплення університету.
Нагадаємо, сьогодні вранці, бойовики увірвалися в університет Бача Хан, названий на честь соратника Махатми Ганді, в місті Чарсадда, провінція Хайбер-Пахтунхва на північному заході Пакистану.
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