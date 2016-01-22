Число жертв вибуху в столиці Єгипту зросло до 9 осіб - Reuters

Про це повідомляє Reuters з посиланням на джерела в силових органах.

Вибух стався, коли поліція готувалася до штурму укриття бойовиків.

У Міністерстві внутрішніх справ зазначили, що поліція прибула до квартири, де знаходилися бойовики, і виявила, що будівля замінована. При спробі розмінування стався вибух.

Також повідомляється про десятьохпоранених.

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Відзначається, що ісламістські бойовики активізували напади на єгипетських військовослужбовців і поліцейських з тих пір, як армія повалила президента Мухаммеда Мурсі та Братів мусульман у 2013 році після масових народних протестів.

Раніше УНІАН повідомляв, що жертвами вибуху в єгипетській столиці вчора стали шість осіб, ще 23 отримали поранення.