Число жертв вибуху в столиці Єгипту зросло до 9 осіб - Reuters
У передмісті Каїра в результаті вибуху саморобної бомби загинули дев'ять осіб, в тому числі шість поліцейських.
Про це повідомляє Reuters з посиланням на джерела в силових органах.
Вибух стався, коли поліція готувалася до штурму укриття бойовиків.
У Міністерстві внутрішніх справ зазначили, що поліція прибула до квартири, де знаходилися бойовики, і виявила, що будівля замінована. При спробі розмінування стався вибух.
Також повідомляється про десятьохпоранених.
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Відзначається, що ісламістські бойовики активізували напади на єгипетських військовослужбовців і поліцейських з тих пір, як армія повалила президента Мухаммеда Мурсі та Братів мусульман у 2013 році після масових народних протестів.
Раніше УНІАН повідомляв, що жертвами вибуху в єгипетській столиці вчора стали шість осіб, ще 23 отримали поранення.