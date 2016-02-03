З'явилося відео з борту літака, де внаслідок вибуху утворилася діра у фюзеляжі

Незабаром після зльоту на борту літака авіакомпанії Daallo Airlines, що прямував в Джібуті, пролунав вибух, внаслідок якого в обшивці лайнера утворилася пробоїна.

Лайнер в момент вибуху тільки почав набирати висоту, тому розгерметизація салону не мала серйозних наслідків, і пілот зміг здійснити аварійну посадку.

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Після посадки 60 пасажирів і члени екіпажу, які знаходилися на борту, були евакуйовані. В результаті інциденту 2 людини отримали незначні травми.

Як повідомляв УНІАН, пасажирський літак Airbus А321 авіакомпанії Daallo Airlines через кілька хвилин після зльоту здійснив екстрену посадку в столиці Сомалі Могадішо через вибух на борту.