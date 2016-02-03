Суд в Єгипті скасував смертні вироки 149 прихильникам колишнього президента
Апеляційний суд в Єгипті скасував смертні вироки 149 прихильникам колишнього президента країни Мохаммеда Мурсі, звинуваченим у вбивстві поліцейських влітку 2013 року.
Згідно з рішенням суду, процес по цій справі має розпочатися заново, передає Бі-бі-сі. Учасників забороненого в Єгипті руху "Брати-мусульмани" звинувачують у нападі на поліцейську ділянку в передмісті Каїра, який відбувся в серпні 2013 року і внаслідок якого загинули 13 осіб.
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У червні 2014 року суд в Єгипті виніс смертні вироки 183 членам руху "Брати-мусульмани" у справі про заворушення 2013 року, однак пізніше значна частина вердиктів була скасована.
Повалений президент країни і лідер "Братів-мусульман" Мохаммед Мурсі влітку 2015 року також був засуджений до смертної кари.
З часу повалення Мохаммеда Мурсі в Єгипті страчені 7 осіб, шестеро з яких були членами руху "Брати-мусульмани".