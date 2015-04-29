У Єгипті 69 ісламістам дали довічне за підпал церкви

18:01, 29 квітня 2015
Світ
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Суд у Єгипті засудив 69 ісламістів до довічного ув'язнення за підпал християнської церкви в селищі Кирдаса поблизу Каїра в 2013 році.

кердаса

Храм загорівся в розпал масових заворушень в Кирдасі, після того, як протестувальники напали на місцеве поліцейське відділення.

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Сутички з правоохоронцями у селищі почалися через кілька годин після розгону прихильників поваленого президента-ісламіста Мохаммеда Мурсі, повідомляє Російська служба ВВС.

При придушенні протестів тоді загинули сотні маніфестантів.

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