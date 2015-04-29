У Єгипті 69 ісламістам дали довічне за підпал церкви

Храм загорівся в розпал масових заворушень в Кирдасі, після того, як протестувальники напали на місцеве поліцейське відділення.

Читайте такожВ Єгипті вбито лідера ісламістського угруповання

Сутички з правоохоронцями у селищі почалися через кілька годин після розгону прихильників поваленого президента-ісламіста Мохаммеда Мурсі, повідомляє Російська служба ВВС.

При придушенні протестів тоді загинули сотні маніфестантів.