Екс-президента Єгипту Мурсі засудили до смертної кари

Суд Каїра засудив колишнього президента Єгипту Мухаммеда Мурсі і 105 прихильників руху «Брати-мусульмани» до смертної кари.

Про це повідомляє lenta.ru з посиланням на Reuters.

Вирок винесли за двома справами — про масову втечу лідерів «Братів-мусульман» з в'язниці в 2011 році та про державну зраду та шпигунство на користь іноземної держави.

У справі про держзраду ім'я Мурсі не фігурувало, до смерті його засудили за втечу з в'язниці. Масова втеча ув'язнених, одним з яких був колишній глава Єгипту, сталася у дні революції 25 січня 2011 року. Тоді країну охопили масові заворушення, і за багатьма акціями непокори, а також насильницькими діями стояли, як з'ясувалося пізніше, ісламісти.

Винесений судом смертний вирок ще повинен затвердити верховний муфтій Єгипту Шаукі Аллам.

21 квітня єгипетський суд засудив Мурсі і 12 лідерів руху «Брати-мусульмани» до 20 років в'язниці. Їх звинувачували в підбурюванні до вбивства шести демонстрантів під час заворушень біля резиденції президента в грудні 2012 року.

Мурсі, який користувався підтримкою ісламістського угруповання «Брати-мусульмани», скинули з посади глави держави в результаті військового перевороту 3 липня 2013 року. Протести в країні почалися в листопаді 2012 року. Демонстранти вимагали відставки нещодавно обраного президента Мурсі, що підписав декларацію, згідно з якою глава держави отримував право розпускати верхню палату парламенту і «видавати будь-які декрети, спрямовані на захист революції». Опозиція звинуватила його в узурпації влади. Під час протестів супротивників і прихильників президента загинули щонайменше 6 людей, ще 650 отримали поранення.