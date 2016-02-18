Обама підписав закон про запровадження нових санкцій проти КНДР

Президент США Барак Обама, у четвер, 18 лютого, підписав закон, що розширює санкції відносно КНДР, повідомляє Reuters з посиланням на заяву Білого дому, передає РБК. Раніше законопроект про санкції проти Пхеньяну схвалив конгрес США.

США вводять нові обмежувальні заходи проти КНДР у зв'язку з ядерною та ракетною програмами Пхеньяну. Раніше Вашингтон неодноразово говорив про можливості розширення обмежувальних заходів проти КНДР.

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Нагадаємо, у січні цього року Пхеньян оголосив про успішне випробування водневої бомби. У заяві влади країни наголошувалося, що Пхеньян не застосує ядерну зброю в тому випадку, якщо не буде порушено її державний суверенітет. 7 лютого КНДР оголосила про успішний запуск ракети, що вивела на орбіту супутник Kwangmyongsong-4 («Яскрава зірка-4»), призначений для спостереження за Землею.