Конгрес США схвалив нові санкції проти Північної Кореї

За відповідний законопроект проголосували 408 конгресменів, лише двоє голосували проти, повідомляє "ЄвроПравда" з посиланням на Associated Press.

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Тепер документ направлено на підпис президенту Бараку Обамі.

Рішення про санкції було прийняте у відповідь на ядерні випробування, катастрофічну ситуацію з правами людини та кібер-діяльність Північної Кореї. Крім того тиждень тому північнокорейська ракета вивела на орбіту свій супутник.

Законопроект передбачає санкції проти тих, хто сприяє імпорту в КНДР технологій, чи тих, хто пов'язані зі зброєю масового знищення, або пов'язані з порушенням прав людини в країні чи підривної діяльністю в сфері кібер-безпеки.

Санкції передбачатимуть арешт активів таких людей, заборону на видачу віз до США та укладання державних контрактів.

Раніше цього тижня за відповідний законопроект про санкції проголосував Сенат США.