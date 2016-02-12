Конгрес США схвалив нові санкції проти Північної Кореї

21:24, 12 лютого 2016
Світ
79 0

Конгрес США схвалив посилення санкцій проти Північної Кореї у зв'язку з випробуванням північнокорейської балістичної ракети.

/ ru.wikipedia.org

За відповідний законопроект проголосували 408 конгресменів, лише двоє голосували проти, повідомляє "ЄвроПравда" з посиланням на Associated Press.

Читайте такожСША хочуть направити до Південної Кореї атомний підводний човен

Тепер документ направлено на підпис президенту Бараку Обамі.

Рішення про санкції було прийняте у відповідь на ядерні випробування, катастрофічну ситуацію з правами людини та кібер-діяльність Північної Кореї. Крім того тиждень тому північнокорейська ракета вивела на орбіту свій супутник.

Законопроект передбачає санкції проти тих, хто сприяє імпорту в КНДР технологій, чи тих, хто пов'язані зі зброєю масового знищення, або пов'язані з порушенням прав людини в країні чи підривної діяльністю в сфері кібер-безпеки.

Санкції передбачатимуть арешт активів таких людей, заборону на видачу віз до США та укладання державних контрактів.

Раніше цього тижня за відповідний законопроект про санкції проголосував Сенат США.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter