У Держдумі РФ готові обговорювати штрафи й арешт до 15 діб для геїв за камінг-аут

Про це заявив член профільного комітету Рустам Ішмухаметов ("Единая Россия"), передає ТАСС.

"Я згоден, що, можливо, варто (провести) подальше обговорення цього законопроекту, може, в іншій редакції внести", - сказав він. При цьому Ішмухаметов зазначив, що як депутат поділяє стурбованість авторів законопроекту.

Водночас, зазначив єдинорос, за чинним Кодексом РФ про адміністративні правопорушення, відповідальність встановлюється за порушення правил і норм, передбачених федеральними законами та іншими нормативними правовими актами. Враховуючи, що відповідного закону поки немає, комітет не підтримав ініціативу.

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Варто зазначити, що цим законопроектом пропонується доповнити КпАП РФ статтею "Публічне вираження нетрадиційних сексуальних стосунків". За демонстрацію своїх нетрадиційних сексуальних уподобань у громадських місцях, якщо ці дії не є кримінально караними, передбачаються штрафи від 4 тис. до 5 тис. рублів.

"Якщо ж вказані дії громадянин вчинить на територіях і в приміщеннях освітніх чи культурних закладів або в установі органів у справах молоді, йому загрожує адміністративний арешт на строк до 15 діб", - наголошується у документі.

Нагадаємо, 29 жовтня до Держдуми Російської Федерації внесли законопроект про адміністративне покарання за "публічне вираження нетрадиційних стосунків".