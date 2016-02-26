У Саудівській Аравії підтвердили перекидання авіації до Туреччини - Reuters

Саудівська Аравія підтвердила відправку літаків на турецьку авіабазу "Інджирлік" для боротьби з терористами "Ісламської держави", повідомляє Reuters.

"Радник міністра оборони Саудівської Аравії, бригадний генерал Ахмед аль-Асір, повідомив в інтерв'ю арабоязычному телеканалу Аль-Арабія, що королівство вважає своїм обов'язком взяти участь у боротьбі з ІДІЛ і передислокація авіації – частина цієї боротьби", - повідомляє видання.

Також він зазначив, що участь офіційного Ер-Ріяда в операції обмежиться авіацією без залучення сухопутних підрозділів.

"Зараз там лише частини ВПС Саудівської Аравії", - відповів Асір на питання про участь сухопутних сил в операції.

Зазначається, що протягом останніх тижнів Саудівська Аравія відновила нанесення авіаударів по позиціях бойовиків ІДІЛ. Міністр оборони США Ештон Картер привітав готовність Ер-Ріяда прийняти активну роль в боротьбі з тероризмом.

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"У четвер міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Кавусоглу заявив в інтерв'ю газети Єні Сафак, що Саудівська Аравія провела інспекцію авіабази перед відправкою туди авіації", - резюмує видання.

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Як повідомляв УНІАН, раніше глава турецького МЗС Мевлют Кавусоглу заявив, що Туреччина та Саудівська Аравія можуть почати наземну операцію проти терористичного угрупування "Ісламська держава" в Сирії. Він також повідомив, що Саудівська Аравія розмістить бойові літаки турецької авіабазі "Інджирлік", яка розташована неподалік від кордону з Сирією.