Названо 10 кіностудій світу, найбільш цікавих для туристів

Насамперед, звичайно, йдеться про Лос-Анджелес, де туристам радять відвідати студію Warner Bros., щоб подивитися на приміщення, де знімалася величезна кількість фільмів і телешоу, від «Касабланки» до «Друзів», а також оглянути реквізити зі зйомок «Бетмена» і «Гаррі Поттера» - і не тільки. Всього на студії накопичилося 450 тис. кыноартефактыв.

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Також в Місті ангелів потрібно подивитися на студію Paramount, де знімалися мегахіти всіх часів і народів, зокрема «Титанік», «Форрест Гамп» і «Трансформери». Серед іншого можна побачити відтворені вулиці Нью-Йорка (мабуть, щоб згодом їх фотогенічно зруйнувати в черговому мегаблокбастері).

Студія Cinecitta в Римі є найбільшою в Європі, вона пов'язана зі зйомками таких фільмів, як «Бен Гур», «Клеопатра» та «Солодке життя». У відвідувачів є можливість пройти по слідах таких зірок, як Одрі Хепберн і Елізабет Тейлор, і насолодитися виставкою костюмів і ескізів до знаменитих картин.

Хоббітів, ельфів, орків і їм співчуваючих запрошують в Нову Зеландію на студії Weta у Веллінгтоні, де знімалися трилогії Пітера Джексона «Володар кілець» і «Хоббіт». Там можна відвідати Шир та інші пам'ятні місця з карти Середзем'я. Замовивши екскурсію по Weta Workshop, можна побачити костюми з цих чарівних фільмів.

Варте відвідування і La Cité du Cinéma в паризькому передмісті Сен-Дені. У величезному приміщенні колишньої електростанції можна побачити декорації і костюми з «П'ятого елемента» та інших фільмів. Студія є знахідкою знаменитого французького діяча кіно Люка Бессона, який натрапив на занедбаний завод, коли знімав «Леона».

Film City в Мумбаї є серцем Боллівуду, тут знімалися всі знакові індійські кінострічки. Насправді тут не одна, а цілих 16 студій, які знімають по 100 фільмів на рік на 42 знімальних майданчиках. Так що під час екскурсій можна стати свідком якоїсь стрільби і погоні.

З точки зору займаної площі найбільшою у світі кіностудією є марокканська Atlas (що зрозуміло, оскільки вона знаходиться в пустелі). Розташована в 5 км на захід від міста Уарзазат, студія була свідком зйомок таких відомих картин, як «Мумія», «Олександр Великий», «Чорний яструб» та деяких епізодів «Зоряних воєн». Тут можна побачити гігантські статуї в єгипетському стилі, репліку гробниць і величезний Колізей, використаний у фільмі «Гладіатор».

Фанатів «Гаррі Поттера», безсумнівно, приверне британське відділення студії братів Коренів. Косий провулок, кабінет Дамблдора, мітла «Німбус 2000», мотоцикл Геґріда - це все британської студії Warner Bros. Тут ви також дізнаєтеся про технічну сторону створення однієї з найбільш успішних серій фільмів усіх часів.

Фанатів японської анімації чекає музей Studio Ghibli. Котобус, Тоторо - всі, кому знайомі ці імена, знайдуть тут своє щастя. Особливо музей сподобається маленьким дітям.

На студії Filmpark Babelsberg під Берліном можна ознайомитися з усіма аспектами виробництва фільмів, від використання піротехніки до створення декорацій. Але найкраще відвідувати її, коли тут влаштовується шоу каскадерів - з вибухами, польотами на мотоциклах, ефектними бійками та іншими речами, без яких немислимий будь-який блокбастер.