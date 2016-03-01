Саудівська Аравія готова завдавати авіаударів по ІД з території Туреччини
11:17, 01 березня 2016Світ
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Збройні сили Саудівської Аравії готові атакувати позиції терористичного угруповання «Ісламська держава», здійснюючи бойові вильоти з авіабази на території Туреччини.
REUTERS
Про це заявив радник міністерства оборони королівства генерал Ахмед Асір.
«В даний час ВПС королівства готові здійснювати нальоти з повітря на позиції ІД з турецької військової бази «Інджирлік», — наводить його слова канал «Аль-Джазіра».
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Асір уточнив, що «досі саудівські винищувачі не брали участь ні в яких операціях (проти ІД)», передає Росбалт.
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