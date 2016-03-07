Спецслужби Туреччини і США створили координаційний штаб біля сирійського кордону - ЗМІ

Як передає РБК-Україна, за інформацією The Washington Post, Туреччина і США створили секретний координаційний центр поруч із сирійським кордоном.

Американське видання зазначає, що директор ЦРУ Джон Бреннан за останні місяці неодноразово відвідував Анкару, в тому числі для обговорення питань боротьби з тероризмом.

ЦРУ і Національна розвідувальна організація Туреччини (Milli İstihbarat Teşkilatı) ведуть роботу в секретному координаційному центрі поблизу сирійського кордону, повідомили виданню високопоставлені джерела. У ЦРУ ж цю інформацію відмовилися коментувати.

За словами співрозмовників The Washington Post, співпраця ЦРУ і MİT виходить за рамки протистояння потоку іноземних бойовиків через Туреччину до Сирії та та боротьби з тероризмом — ЦРУ запускає безпілотники з турецької авіабази Інджирлік для польотів над Сирією.

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У той же час, за інформацією американських чиновників, на яких посилається видання, вжиті Туреччиною заходи допомогли на третину зменшити потік новобранців до лав "Ісламської держави". Співрозмовники видання в адміністрації Барака Обами заявляють, що нові зусилля Анкари щодо протистояння іноземним бойовикам можна пояснити запізнілим усвідомленням небезпеки для Туреччини з боку ісламістських угруповань.

За словами одного зі співрозмовників видання в Білому домі, хоч Туреччину і не підозрюють у підтримці ІД, вона сповідувала принцип "нічого не бачу, нічого не чую" по відношенню до конфлікту, але після терактів у Стамбулі Туреччина активізувала боротьбу з тероризмом.

Нагадаємо, Туреччина, Саудівська Аравія і кілька європейських союзників виступають за проведення наземної операції в Сирії проти ІД.

США у свою чергу заявили про відсутність планів щодо здійснення наземної операції проти бойовиків ІД.

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