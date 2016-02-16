США не планують проводити наземну операцію у Сирії - Держдеп
21:58, 16 лютого 2016Світ
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У американської влади немає планів по здійсненню наземної операції проти бойовиків терористичної угруповання «Ісламська держава», заявив офіційний представник Держдепартаменту США Марк Тонер.
REUTERS
Про це повідомляє "Газета.Ru" з посиланням на Reuters.
«Немає планів, принаймні у США, проводити наземну операцію в Сирії», - сказав він.
Тонер також зазначив, що стратегія США не змінилася і як і раніше полягає в нанесенні ударів з повітря і підтримки місцевих сил.
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Як повідомляв УНІАН, раніше Пентагон заявив про готовність Саудівської Аравії і ОАЕ послати спецназ до Сирії.
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