США не планують проводити наземну операцію у Сирії - Держдеп

Про це повідомляє "Газета.Ru" з посиланням на Reuters.

«Немає планів, принаймні у США, проводити наземну операцію в Сирії», - сказав він.

Тонер також зазначив, що стратегія США не змінилася і як і раніше полягає в нанесенні ударів з повітря і підтримки місцевих сил.

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