Анкара виступає за наземну операцію в Сирії силами всієї коаліції

02:56, 17 лютого 2016
Світ
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Туреччина, Саудівська Аравія та кілька європейських союзників виступають за проведення наземної операції в Сирії проти ісламістського угруповання "Ісламська держава".

REUTERS

Про це заявив у вівторок, 16 лютого, міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу в інтерв'ю агенції Reuters, передає Deutsche Welle.

Однак, за його словами, попри наявність бажання цих країн, досі немає консенсусу в коаліції та не було серйозної дискусії щодо стратегії такої військової операції.

"Кілька країн, як-то ми, Саудівська Аравія та ще деякі країни Західної Європи заявили, що проведення наземної операції - необхідне… Але очікувати цього лише від Саудівської Аравії, Туреччини та Катару - неправильно і нереалістично", - зазначив керівник зовнішньополітичного відомства країни.

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"Якщо така операція й відбудеться, то її слід проводити спільно, так само як і авіаудари (коаліції)", - наголосив Чавушоглу. За його словами, коаліція ще не проводила серйозного обговорення питання наземної операції. Як стверджує міністр, в коаліції є й противники операції, а також країни, які не мають наміру брати в ній участь, але висловлювали побажання, щоб це зробила Туреччина або якась інша країна.

Раніше УНІАН повідомляв, що у американської влади немає планів по здійсненню наземної операції проти бойовиків терористичної угруповання «Ісламська держава», заявив офіційний представник Держдепартаменту США Марк Тонер.

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