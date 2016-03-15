ЗМІ підрахували витрати Росії на операцію у Сирії: $546 мільйонів

Про це свідчать дані, які розкривало Міноборони, й оцінки експертів, передає РБК.

На кінець жовтня 2015 року вартість одного дня операції становила близько 156,3 млн руб. (або близько $2,5 млн за курсом на той момент), підрахувало видання. При розрахунках враховувалися витрати на бойові вильоти, зарплати і добове утримання військових, доставку вантажів, а також витрати на транспорт.

З початку кампанії угруповання російських військ зросло з 50 до 70 літаків, на аеродромі Хмеймім з'явилися новітні Су-35 і був розгорнутий корпус військових ППО, включаючи С-400.

Читайте такожКеррі їде до Москви після заяв Путіна про виведення військ із Сирії

"Все це могло збільшити вартість одного дня операції приблизно до 230 млн руб. ($3,3 млн за середнім курсом з початку операції). Загальні витрати на операцію в Сирії можна оцінити, таким чином, у 38,4 млрд руб. (або близько $546 млн)", - випливає з підрахунків видання.

Нагадаємо, ввечері 14 березня на зустрічі з главою МЗС Росії Сергієм Лавровим і главою Міноборони Сергієм Шойгу Путін розпорядився почати виведення основних російських сил із Сирії 15 березня.

Як пояснив Пєсков, йдеться про початок виведення російського угруповання, але льотна база в Хмеймімі і військово-морська база в Тартусі Сирії залишаться.