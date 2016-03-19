З'явився список загиблих пасажирів та членів екіпажу Boeing

Всього у списку загиблих 55 пасажирів і 7 членів екіпажу:

Пасажири:

Аллен Лариса

Андрєєва Жанна

Бєлякова Ельвіра

Беспечнов Віктор

Бевзюк Вікторія

Бевзюк Марина

Безгласна Юлія

Безгласний Сергій

Болгова Галина

Божко Олександр

Божко Ольга

Березіна Аліна

Чеботарьов Костянтин

Чеботарьова Світлана

Чернов Дмитро

Чернова Олена

Чистяков Кирило

Чистяков Олег

Чистякова Вікторія

Федянін Володимир

Гамов Валерій

Гончарова Людмила

Каліберда Олена

Каліберда Сергій

Караванцева Олеся

Карпенко Ірина

Карпенко Микола

Анжу Катервель Айяпан

Клименко Ольга

Копосов Павло

Копосова Анастасія

Копосова Дар'я

Копосова Людмила

Кравченко Тетяна

Лобода Раїса

Маяченкова Ольга

Мохон Саям

Негодаєва Інна

Осипова Ганна

Пакус Галина

Пакус Ігор

Шантсін Олексій

Шантсіна Ірина

Шпильченко Микола

Соміна Валентина

Шершиєва Анна

Тарасенко Наталія

Шехельська Світлана

Шехельський Данило

Шехельський Павло

Веремеєвська Наталія

Веремеєвський Олександр

Веремеєвський Віталій

Воронова Валентина

Шевед Лариса

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Члени екіпажу:

Сократоус Аристос

Алава Круз Алехандро

Курбело Каро Жав'єр Алехандро

Аудрус Максим

Конфаїт Алекс Домінік Йорам

Делакрус Лаура Патриція

Назирдинова Жульдуз

Як повідомляв УНІАН, пасажирський літак Boeing-737-800 авіакомпанії Fly Dubai розбився при посадці в аеропорту Ростова-на-Дону. На борту перебували 62 людини, всі вони загинули.

За попередніми даними, лайнер розбився при посадці після заходу на друге коло, перед яким провів у зоні очікування аеропорту більше 2 годин.