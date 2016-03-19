На місці авіакатастрофи в Ростові-на-Дону виявлено "чорну скриньку"

Про це УНІАН повідомили у Слідчому комітеті Росії.

"Незважаючи на погодні умови, що склалися, триває активна фаза огляду місця події. Слідчими Головного слідчого управління СК Росії ведеться робота зі збору останків загиблих пасажирів, після чого вони будуть направлені на ідентифікацію та проведення судово-медичної і генетичної експертиз. Також триває пошук бортових самописців, один з яких на цей момент вже виявлено", - йдеться в повідомленні.

Слідчі почали вилучати льотну документацію і вивчати дії оперативних служб аеропорту, а також встановлювати контакти з авіакомпанією FlyDubai, представники якої найближчим часом прибудуть до Ростова-на-Дону.

Читайте такожЗ'явився список загиблих пасажирів та членів екіпажу Boeing

Як повідомляв УНІАН, літак Boeing 738 авіакомпанії FlyDubai, який прямував з найбільшого міста Об'єднаних Арабських Еміратів Дубаю, розбився під час заходу на посадку в аеропорту Ростова-на-Дону. За попередніми даними, які наводить на своїй сторінці у Facebook авіакомпанія FlyDubai, на борту перебували 55 пасажирів, включаючи 33 жінок, 18 чоловіків, чотирьох дітей, і сім членів екіпажу.

За даними Генерального консульства України у Ростові-на-Дону, в результаті катастрофи літака авіакомпанії FlyDubai загинули вісім громадян України.