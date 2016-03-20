Біля кордонів Латвії два дні поспіль помічають літак ВПС Росії

Повітряна поліція НАТО два дні поспіль перехоплювала над Балтійським морем військовий літак РФ.

Про це у своєму Твіттері повідомили Національні збройні сили Латвії, передає «Європейська правда».

"Винищувачі повітряної поліції вчора і сьогодні (в п'ятницю і суботу) піднімалися на перехоплення над Балтійським морем неподалік від кордону Латвії літака Іл-20, що належить збройним силам РФ", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, військові кораблі і літаки РФ з початком конфлікту в Україні і загостренням відносин між Заходом та РФ все частіше фіксують поблизу повітряних і морських кордонів Балтії.

Зокрема, в НАТО нарахували 250 перехоплень російських військових літаків.

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При цьому повітряний і морський простір держав вони не порушують, однак у випадку літаків йдеться про загрозу для цивільної авіації.

У країнах Балтії та Великобританії неодноразово заявляли, що польотами своїх літаків у їх меж Росія демонструє силу і тестує реакцію НАТО.