Вибух в аеропорту Брюсселя: 14 загиблих і близько 25 поранених

09:58, 22 березня 2016
Світ
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Як повідомляє з місця подій журналіст RTBF з посиланням на заяву пожежних, за попередніми підрахунками, у результаті вибуху загинуло 14 осіб, ще близько 25 отримали поранення, повідомляє Figaro.

Телеканал SkyNews повідомляв, що вибух стався у зоні реєстрації на рейси біля стійки компанії American Airlines.

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