Вибух в аеропорту Брюсселя: 14 загиблих і близько 25 поранених

Як повідомляє з місця подій журналіст RTBF з посиланням на заяву пожежних, за попередніми підрахунками, у результаті вибуху загинуло 14 осіб, ще близько 25 отримали поранення, повідомляє Figaro.

There have been 2 explosions at the airport. Building is being evacuated. Don't come to the airport area. — Brussels Airport (@BrusselsAirport) March 22, 2016

Телеканал SkyNews повідомляв, що вибух стався у зоні реєстрації на рейси біля стійки компанії American Airlines.