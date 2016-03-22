Вибух в аеропорту Брюсселя: 14 загиблих і близько 25 поранених
09:58, 22 березня 2016Світ
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Вибух в аеропорту Брюсселя: 11 загиблих і близько 20 поранених / twitter.com
Як повідомляє з місця подій журналіст RTBF з посиланням на заяву пожежних, за попередніми підрахунками, у результаті вибуху загинуло 14 осіб, ще близько 25 отримали поранення, повідомляє Figaro.
There have been 2 explosions at the airport. Building is being evacuated. Don't come to the airport area.— Brussels Airport (@BrusselsAirport) March 22, 2016
Телеканал SkyNews повідомляв, що вибух стався у зоні реєстрації на рейси біля стійки компанії American Airlines.
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