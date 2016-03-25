У Росії висловили невдоволення зближення Грузії з НАТО

Як йдеться в заяві міністерства закордонних справ РФ, "посилення наступального потенціалу грузинської армії і зростання кількості спільних грузинсько-натовських військових навчань" не тільки викликають занепокоєння в сепаратистських Абхазії і Цхінвальському регіоні, але, одночасно, "підривають багатосторонні зусилля зі стабілізації обстановки" в регіоні, передає "Голос Америки".

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Цю заяву зроблено у зв'язку з 35-м раундом міжнародних Женевських переговорів з питань стабільності і безпеки на Кавказі, які відбулися 22-23 березня. Ці дискусії регулярно проходять з осені 2008 року за участю представників ООН, Євросоюзу, ОБСЄ, США, Грузії, Росії, Абхазії і Південної Осетії.

Росія також висловила обурення тим, що грузинські представники включають до порядку денного переговорів проблему обмеження прав етнічних грузинів на окупованих територіях, а крім того – проблему повернення грузинських біженців на свою батьківщину в Абхазії.

Російські дипломати також залишилися незадоволені тим, що Грузія з самого початку окупації своїх територій відмовляється юридично закріплювати за собою зобов'язання незастосування сили для відновлення контролю над захопленими територіями, наполягаючи на тому, що ці області не є самостійними суб'єктами конфлікту. РФ, з якою Грузія готова на рівних обговорити перспективу врегулювання ситуації у регіоні, стороною конфлікту себе не вважає, і підписувати з Грузією договір про незастосування сили відмовляється.