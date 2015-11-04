Держдеп США підтвердив націленість на членство Грузії в НАТО

Про це йдеться у спільній заяві за підсумками засідання двосторонньої комісії зі стратегічного партнерства, яке відбулося у Вашингтоні, передають РИА Новости.

Читайте такожГенсек НАТО: Абхазія та Південна Осетія є частиною Грузії, Росія повинна відкликати визнання їх незалежності

"Обидві сторони підкреслили прогрес в реалізації євроатлантичних прагнень Грузії. США підтвердили націленість на те, щоб Грузія стала членом НАТО, і висловили підтримку її прагненням просуватися цим шляхом", - йдеться в документі, який оприлюднив Держдепартамент США.

Сторони відзначили проведені Грузією "інтенсивні реформи і досягнутий прогрес, які сприятимуть підготовці країни до набуття членства в альянсі". Також сторони виділили "покращення взаємодії Грузії з НАТО" і "обговорили важливість посилення безпеки Грузії шляхом розширення її оборонних можливостей, стійкості і стримування".

Разом з цим підкреслюється націленість США на "зміцнення кордонів Грузії для протистояння транснаціональній оргзлочинності". Крім того, "обидві сторони відзначили важливість продовження перетворень у сфері забезпечення безпеки для захисту прав усіх громадян".