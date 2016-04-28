Країни Вишеградської четвірки розмістять військові підрозділи в країнах Балтії

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на ERR.ee.

Міністр закордонних справ і зовнішньої торгівлі Угорщини Петер Сійярто повідомив, що починаючи з 2017 року, кожна держава-член "Вишеградської четвірки" надішле загін солдатів в Прибалтику в порядку ротації строком на три місяці, щоб збільшити присутність НАТО в Балтійському регіоні.

Угорський міністр зазначив, що одночасно в регіоні будуть перебувати 150 солдатів від кожної країни.

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Сійярто додав, що комітет начальників штабів чотирьох країн приступив до планування деталей ротації військових напередодні майбутнього в липні саміту НАТО у Варшаві.