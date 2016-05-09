Улюблені байкери Путіна цього року все ж зуміли в'їхати до Німеччини

Як повідомляє ТАСС, на чесько-німецькому кордоні була проведена вибіркова перевірка документів, жодних проблем у байкерів цього разу не виникло. Дорогою до Берліна "Нічні вовки" відвідали Дрезден.

Сьогодні "Нічні вовки" планують зустріти День Перемоги в Берліні та взяти участь у покладанні вінків до пам'ятника "Воїну-визволителю" у столичному Трептов-парку.

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Як повідомляв УНІАН, у суботу сотні активістів у центрі Праги влаштували "коридор ганьби" для "нічних вовків" Путіна. Активісти з прапорами України, США, Євросоюзу і НАТО скандували "Ганьба!" і "Геть!". Окремі учасники акції вигукували: "Геть окупантів!", "Чемодан! Вокзал! Росія!".

Зазначимо, цього року "вовки" поїхали в дорогу без свого лідера Олександра Залдостанова, відомого під псевдонімом "Хірург", так як йому заборонений в'їзд до ЄС.

Минулорічну спробу мотопробігу російських байкерів з ЄС навряд чи можна назвати успішною. Польща і Литва відмовилися пропустити "Нічних вовків" Путіна через кордон. Водночас представники руху запевняли, що деяким з них все ж вдалося прорватися у Європу.