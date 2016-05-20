Пентагон: "Реваншистська" Росія йде шляхом конфронтації і агресії

Перший заступник міністра оборони США Боб Уорк виступив з такою заявою в четвер на Норвезько-Американській оборонній конференції в Національному прес-клубі, де він також привітав прихильність Норвегії інтересам міжнародного миру і безпеки, передає Голос Америки.

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Європа, а якщо брати ширше, то і НАТО, стикається з різними викликами в діапазоні 360 градусів, зазначив заступник міністра. Зі сходу, заходу та півночі їй протистоїть «набираюча сили і очевидно антагоністично налаштована Росія», тоді як з півдня і зсередини – тероризм і озброєний екстремізм.

«Ми знаходимося на переломному для стратегічного ландшафту моменті, – сказав Уорк. – Наступні 25 років в плані міжнародної безпеки будуть зовсім іншими, ніж минулі 25 років».

«Реваншистська і набираюча сили Росія», за його словами, йде шляхом «конфронтації, агресії і примусу».

У 2012 році Сполучені Штати вважали, що стоять на шляху до партнерства з Росією і вивели з Європи дві останні важкі бригади. США «вірили в можливість продуктивного партнерства з Росією в майбутньому і прагнули до нього», сказав Уорк.

Однак у березні 2014 Росія незаконно анексувала Крим і почала дестабілізувати обстановку в східній Україні. Також, за словами Уорка, Росія «брязкає ядерною зброєю», висуваючи погрози на адресу союзників НАТО, які приймають на своїй території об'єкти. Останнім таким прикладом стали Румунія і Польща.

Уорк заявив, що до 2017 року у США знову буде в Європі повноцінна дивізія. США, як він висловився, «задіють м'язи», якими не користувалися з часів холодної війни.

Він додав, що США вважають важливим зберігати роль стримуючої сили і показувати своїм європейським союзникам, що в разі необхідності вони прийдуть їм на допомогу і дадуть відповідь Росії.

«Навіть зараз, коли ми ведемо боротьбу з ІДІЛ та іншими збройними екстремістськими угрупованнями, ми повинні рішуче реагувати на виклик зі сходу – виклик з боку Росії», – підкреслив він.

Уорк також відзначив «безвідповідальну» поведінку Росії, в тому числі «небезпечні і непрофесійні маневри» російських повітряних і морських суден.

Заступник міністра оборони підкреслив міцність зв'язків між США і Норвегією, нагадавши, що сам побував там в минулому році, а президент Барак Обама минулого тижня провів саміт з лідерами скандинавських країн у Вашингтоні. Крім того, у корпусі морської піхоти США є програма попереднього розміщення сил у Норвегії, додав він.