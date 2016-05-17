Нуланд сьогодні відвідає Росію для обговорення подальших кроків з виконання Мінських угод

Про це йдеться у повідомленні на сайті Держдепартаменту США.

"17 травня помічник державного секретаря США у справах Європи та Євразії Вікторія Нуланд відправиться з Відня (Австрія) у Москву (Росія). Вона зустрінеться з високопосадовцями російського уряду для обговорення ситуації на сході України та наступних кроків з виконання Мінських угод для підтримки "нормандських" країн та Тристоронньої контактної групи", - йдеться у повідомленні.

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Нуланд також обговорить ряд двосторонніх та регіональних питань з російськими посадовцями.

Після відвідання Росії, вона приєднається до секретаря Держдепартаменту Джона Керрі, який перебуватиме 18-20 травня у Брюсселі (Бельгія).