Відмова прийняти Україну та Грузію до НАТО розв'язала руки Росії

Президент Естонії Томас Хендрік ІЛЬВЕС вважає, що напад Росії на Грузію повинен переконати членів НАТО у необхідності негайно прийняти Грузію та Україну до Альянсу.

Про це він сказав у телефонному іинтерв’ю агентству Reuters.

«Вони повинні негайно прийняти Україну, а також те, що залишилося від Грузії, до НАТО», – заявив президент Естонії.

На його думку, рішення Бухарестського самміту НАТО, що відбувся у квітні цього року, яким Україні та Грузії не був наданий дозвіл приєднатися до Плану дій щодо членства в Альянсі, переконало Росію, що у неї розвязані руки в цьому регіоні.

«Ми можемо сперечатися з приводу того, хто і що почав перший (у збройному конфлікті між Росією і Грузією – УНІАН), але Росія окупувала іншу країну. І хтось у проросійській коаліції в Європейському Союзі… має пропустити цю новину через свою голову», – зазначив Т.ІЛЬВЕС.