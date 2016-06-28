В Ємені в результаті нападів бойовиків ІДІЛ загинули 38 людей - ЗМІ

Про це повідомляє Reuters з посиланням на медиків і джерела в службах безпеки, передає РБК. Ще 24 людини отримали поранення.

Атаки сталися в місті Муккала. Бойовики ІДІЛ взяли за них відповідальність через свій інформаційний портал.

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Перший вибух стався, коли бойовик привів в дію пояс смертника на контрольно-пропускному пункті на підході до міста. Потім біля штаб-квартири військової розвідки вибухнув автомобіль, начинений вибухівкою. Після цього спрацював саморобний вибуховий пристрій — це сталося перед тим, як військові збиралися почати вечеряти.

Крім конфлікту з ІДІЛ влада Ємену веде боротьбу з повстанцями-хуситами та іншими угрупованнями, в тому числі «Аль-Каїдою». Минулого разу філія ІД в Ємені здійснила великий теракт в кінці травня — тоді при вибуху в портовому місті Аден загинули 40 призовників.