В аеропорту Стамбула сталися два вибухи, повідомляє агентство Reuters з посиланням на турецькі ЗМІ.

За інформацією CNN Turk, вибух стався в міжнародному терміналі. Турецький телеканал NTV повідомляє про кількох поранених.

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Агенство Reuters, з посиланням на джерела повідомляє про багатьох постраждалих. Влада підозрює, що вибухи могли скоїти терористи-смертники.

По інформації CNN Turk, вхід та вихід в аеропорт зачинені. Також, повідомляється, що аеропорт зачинено для вильоту повітряних суден.

З повідомлення агентства, в міжнародному аеропорту Ататюрк також чутні постріли. За словами свідків, на яких посилається телеканал CNN Turk, постріли здійснювалися з припаркованого біля аеропорту автомобіля.