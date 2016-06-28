В аеропорту Стамбула сталися два вибухи
У міжнародному терміналі аеропорту Стамбула сталися два вибухи.
В аеропорту Стамбула сталися два вибухи, повідомляє агентство Reuters з посиланням на турецькі ЗМІ.
За інформацією CNN Turk, вибух стався в міжнародному терміналі. Турецький телеканал NTV повідомляє про кількох поранених.
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Агенство Reuters, з посиланням на джерела повідомляє про багатьох постраждалих. Влада підозрює, що вибухи могли скоїти терористи-смертники.
По інформації CNN Turk, вхід та вихід в аеропорт зачинені. Також, повідомляється, що аеропорт зачинено для вильоту повітряних суден.
З повідомлення агентства, в міжнародному аеропорту Ататюрк також чутні постріли. За словами свідків, на яких посилається телеканал CNN Turk, постріли здійснювалися з припаркованого біля аеропорту автомобіля.