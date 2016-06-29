Генсек ООН різко засудив вчорашній теракт у Стамбулі

"Він висловлює глибоке співчуття сім'ям загиблих, а також уряду і народу Туреччини. Він бажає якнайшвидшого одужання постраждалим", - заявив прес-секретар.

"Генеральний секретар сподівається, що винні у скоєнні цього злочину будуть виявлені і притягнуті до відповідальності».

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Свою заяву робив також і Високий представник Альянсу цивілізацій ООН (UNAOC), Насер Абдель Азіз ан-Насер. Він у "жорсткій формі" засудив напад, назвавши його "мерзенним злочином". Насер Абдель Азіз ан-Насер заявив про свою солідарність з урядом і народом Туреччини в їхніх зусиллях по боротьбі з усіма формами тероризму і насильницького екстремізму, а також знову підтвердив прихильність UNAOC для заохочення терпимості, розуміння та мирного діалогу.

В іншій заяві, глава Всесвітньої туристської організації (ЮНВТО) також висловився про напад.

"Від імені всього міжнародного співтовариства туризму ЮНВТО передає свої щирі співчуття рідним і близьким загиблих, а також висловлює свою повну солідарність з народом і урядом Туреччини", сказав Генеральний секретар ЮНВТО Талеб Ріфаї.