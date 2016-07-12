У Балтіморі під час демонстрації проти насильства невідомий відкрив стрілянину

Про це повідомляє CBS.

Демонстрація проходила проти насильства на вулицях міста.

За словами поліцейських, в даний час мотиви стрілка та його особа невідомі.

Як повідомляв УНІАН, у США масові акції протесту були викликані тим, що протягом останніх кількох діб від куль правоохоронців загинули двоє чорношкірих американців.

Акції проти поліцейського насильства щодо темношкірих громадян пройшли в Міннесоті, Атланті, Чикаго і Філадельфії, де вони завершилися мирно. Проте в Далласі було вбито 4 поліцейських.

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Пізніше Reuters повідомив про п'ятого загиблого. За словами очевидців, вогонь по натовпу протестуючих відкрили двоє чоловіків, один з яких був у бронежилеті. Як повідомляє місцева поліція, один з підозрюваних здався сам, а іншого вдалося знайти та затримати. Обурення громадськості викликав інцидент, що стався напередодні в Луїзіані, коли двоє поліцейських застрелили темношкірого чоловіка.

На оприлюдненому відео з місця події чітко видно, як поліцейські чоловіка повалили на землю, після чого один з них зробив кілька пострілів практично в упор. За фактом вбивства вже розпочато розслідування Міністерством юстиції США. Президент США Барак Обама заявив, що Америка глибоко вражена атаками на правоохоронців, яким немає виправдання. "Правосуддя буде здійснено", - сказав президент.