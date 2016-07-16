У результаті спецоперації звільнено захопленого заколотниками главу Генштабу Туреччини
09:25, 16 липня 2016Світ
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Глава Генерального штабу Збройних сил Туреччини, генерал Хулусі Акар звільнений в результаті операції, проведеної на авіабазі Акинджи.
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В даний час главу Генштабу перевели в безпечне місце, повідомляє Anadolu.
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