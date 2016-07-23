Відповідальність за теракт проти протестувальників-хазарейців в Кабулі взяла на себе ІД

Про це, як передає Reuters, йдеться в короткому повідомленні пов'язаного з ІД агентства Amaq.

"Два бійці з "Ісламської держави" підірвали пояси з вибухівкою серед шиїтів, що зібралися у місті Кабул в Афганістані", - наголошується в ньому.

У свою чергу причетність до теракту спростував рух "Талібан", який брав на себе відповідальність за інші гучні недавні теракти в країні. За словами прес-секретаря "Талібану" Забіулли Муджахіда, його рух "ніколи б не прийняв участь в інцидентах, які розділяють афганський народ".

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Нагадаємо, найбільший за останні пару місяців теракт в Афганістані стався сьогодні в Кабулі в місці скупчення шиїтів-хазарейців, що протестують проти будівництва ЛЕП з Туркменістану в Кабул в обхід провінцій, де ті компактно проживають.

За останніми даними Міністерства охорони здоров'я Афганістану, в результаті атаки загинула 61 людина і ще 207 були поранені.