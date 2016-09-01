В Габоні незадоволені результатами виборів мітингувальники підпалили будівлю парламенту

Тисячі демонстрантів вийшли на вулиці Лібревіля у середу, 31 серпня, після оголошення результатів суботнього голосування, пише Deutsche Welle.

Опонент Бонго на виборах Жан Пінг заявив про свою перемогу.

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"Демонстранти увійшли із задньої сторони будівлі та підпалили Національну асамблею (габонський парламент. - Ред.)… Частина будівлі палає", - розповів інформагенції Reuters неназваний свідок. Водночас Бонго привітав результати виборів. Волевиявлення він назвав "мирним та прозорим", попри закиди опозиції про фальсифікації.

Чільний глава держави, за офіційними даними, набрав 49,8 відсотків голосів, його суперник Жан Пінг - 48,23 відсотка, додає агенція АР. ЄС і США вказали на недоліки голосування та брак прозорості.

Клан Бонго керує багатою на поклади нафти країною вже близько 50 років. Батько Алі Бонго - Омар - прийшов до влади у 1967 році. Його син Алі на виборах 2009 року переміг тодішнього міністра закордонних справ Мба Обаме.