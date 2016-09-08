В.о. президента Узбекистану всупереч конституції призначений прем'єр Мірзіяєв

Про це йдеться в повідомленні прес-служби узбецького президента.

Згідно з повідомленням, під час розгляду цього питання голова Сенату Нігматулла Юлдашев, який за конституцією мав стати в.о. президента, "звернувся з пропозицією про доцільність тимчасового покладення виконання обов'язків і повноважень президента Республіки Узбекистан на прем'єр-міністра Республіки Узбекистан Ш.М.Мірзіяєва з урахуванням його багаторічного досвіду роботи на керівних посадах в органах державної влади і управління, поваги серед населення".

При цьому стаття 96 конституції країни чітко визначає, що "при неможливості виконання чинним президентом Республіки Узбекистан своїх обов'язків його обов'язки і повноваження тимчасово покладаються на голову Сенату Олій Мажліса Республіки Узбекистан".

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Згідно цієї статті, президентські вибори повинні відбутися протягом трьох місяців.

59-річний Мірзіяєв закінчив Ташкентський інститут іригації та меліорації. Свою кар'єру він розпочав на посаді хокіма Мірзо-Улугбецького району Ташкента, потім працював хокімом Джизацької і Самаркандської областей. Мірзіяєв є прем'єр-міністром Узбекистану з 2003 року.

Після смерті 2 вересня першого президента Узбекистану Іслама Карімова Мірзіяєв очолив державну комісію з організації похорону Карімова. Багато спостерігачів вважають його основним претендентом на пост президента Узбекистану.