Президент Узбекистану Карімов помер, головою похоронної комісії призначено прем'єра Мірзіяєва

Про це йдеться в повідомленні на сайті уряду Узбекистану.

"З величезною скорботою в серці повідомляємо вам про смерть нашого дорогого президента Іслама Абдуганієвича Карімова. Іслам Абдуганієвич помер 2 вересня 2016 року в місті Ташкенті внаслідок перенесеного ним гострого порушення мозкового кровообігу (інсульту), що призвів до незворотних змін головного мозку та поліорганної недостатності", - йдеться в ньому.

Повідомляється, що похований Карімов буде 3 вересня відповідно до мусульманських звичаїв в своєму рідному місті Самарканді, де покояться його батьки. Завтра ж в Самарканді відбудеться церемонія прощання з узбецьким президентом.

Уряд висловив глибокі співчуття родині покійного та всьому народу Узбекистану в зв'язку "важкою і непоправною для всіх нас втратою".

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Згідно зі спільною постановою Олій Мажліса (парламенту) і кабінету міністрів Узбекистану, опублікованою на сайте уряду, була сформована державна комісія з організації похорону Карімова.

Її головою призначено прем'єр-міністра Узбекистану Шавката Мірзіяєва.

До складу комісії увійшли голова сенату Нігматулла Юлдашев, спікер Законодавчої палати узбецького парламенту Нурдінжон Ісмаїлов, члени уряду, міністри, представники громадськості.

В Узбекистані з 3 вересня в зв'язку з кончиною глави держави оголошений триденний траур.

Повідомлення про смерть президента також підтвердила і його дочка Лола Карімова-Тілляева.

"Він пішов від нас ... Добираю слова, і сама не вірю в це", - написала вона на своїй сторінці в Facebook.

Згідно зі ст.96 конституції Узбекистану, виконувати обов'язки президента наразі має голова Сенату Юлдашев.

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Як повідомляв УНІАН, 28 серпня 2016 року стало відомо про те, що Карімова госпіталізували.

На наступний день його дочка Лола розповіла, що у лідера Узбекистану стався крововилив у мозок.

Увечері 29 серпня ЗМІ вперше повідомили про смерть Карімова, проте офіційна влада Узбекистану заперечувала цю інформацію.

При цьому влада Узбекистану скасувала офіційні урочистості з нагоди Дня незалежності республіки, заплановані на 1 вересня.

31 серпня на сайті президента Узбекистану з'явилося привітання з Днем незалежності від імені Каримова, а вранці 2 вересня влада країни офіційно повідомила про "критичний стан" здоров'я їх лідера.

Після цього агентство Reuters з посиланням на три джерела в дипломатичних колах повідомило про смерть Карімова.

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Іслам Карімов народився 30 січня 1938 року в Самарканді Узбецької РСР. У 1960 році закінчив Середньоазіатський політехнічний інститут в Ташкенті за фахом "інженер-механік", після чого працював за фахом спочатку на заводі "Ташсельмаш", а потім на Ташкентському авіаційному виробничому об'єднанні імені Чкалова.

У 1966 році перейшов на роботу в Держплан Узбецької РСР, де пройшов шлях від головного спеціаліста до першого заступника голови Держплану республіки. У 1967 році закінчив Ташкентський інститут народного господарства і отримав спеціальність "економіст".

Перший великий державний пост Карімов отримав в 1983 році, коли він став міністром фінансів Узбецької РСР. 23 червня 1989 року Карімов був обраний першим секретарем Центрального комітету Комуністичної партії Узбецької РСР, а 24 березня 1990 року на сесії Верховної Ради Узбецької РСР обрано Президентом Узбецької РСР.

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Карімов беззмінно залишався керівником країни аж до самої своєї смерті.

Карімов став главою держави, в якій кланові зв'язки відіграють величезну роль. З самого початку президент Карімов почав будувати жорстку вертикаль влади, спираючись на силовиків. Будь-які спроби дестабілізації ситуації в країні жорстко припинялися. Так, в 2005 році він зазнав різкої критики західних міжнародних організацій після подій 12-13 травня в узбецькому місті Андижан, де урядові війська відкрили вогонь по мирних жителях, які вимагали негайного проведення соціально-політичних і економічних реформ.

У той же час за часів Карімова російська мова поступово зникла з ужитку, а російські кадри змінилися національними. При цьому популярність Карімова як президента завжди залишалася високою - на виборах він набирав близько 90% голосів.