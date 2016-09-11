Парламентські вибори в Білорусі: голосували навіть ті, хто в комі – ЗМІ

На парламентських виборах в Білорусі на закритій дільниці №60 по Автозаводскому округу №92 в 10-й міської клінічній лікарні Мінська явка виборців становила 100%.

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Про це повідомляє "Білоруський партизан".

"Проголосували всі 605 осіб. Навіть ті, хто перебуває в реанімації в комі, під наркозом", - пише видання.

На цій ділянці вже відомий результат голосування - переміг директор ресорного заводу ВАТ "МАЗ" Валерій Курсевіч, що набрав 351 голос.

10 клінічна лікарня – одна з найбільших клінік білоруської столиці, в ній сім хірургічних відділень і ще два відділення анестезіології та реанімації.

Як повідомлялося, на виборах депутатів Палати представників шостого скликання виборці повинні вибрати 110 депутатів з 110 округів. Вибори пройдуть в один тур.

Всього в Білорусі утворено 5 971 дільницю для голосування, за межами республіки - 47. У списки виборців на поточних виборах включено 6 млн 990 тис. 696 осіб.