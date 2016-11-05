У сирійському місті Алеппо знову поновилися бої - ЗМІ

Після завершення паузи в бойових діях в сирійському місті Алеппо знову поновилися бої.

Сьогодні були здійснені авіаудари по західних околицях Алеппо, де перебувають повстанці, кому з учасників бойових дій в регіоні належала ця авіація, не уточнюється, передає Deutsche Welle.

Як повідомив Сирійський центр моніторингу за дотриманням прав людини, в результаті авіаудару загинуло четверо мирних жителів, в тому числі одна дитина.

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Напередодні, в п'ятницю, 4 листопада, в Алеппо діяла десятигодинна пауза у бойових діях, оголошена для відходу бойовиків і евакуації хворих і поранених. Разом з тим повстанці заявили, що не вірять обіцянкам сирійського та російського режимів. Під час паузи в бойових діях 4 листопада з Алеппо не вийшла жодна особа. За даними ООН, у східній частині Алеппо знаходяться в пастці близько 275 тисяч мирних жителів, а також 8 тисяч повстанців.

За даними організації, всі сторони в Алеппо ведуть бойові дії, які призводять до великої кількості жертв серед мирного населення і атмосфери терору в місті.

Як повідомляв УНІАН, 20 жовтня Росія ввела "гуманітарну паузу", під час якої Москва і сирійський уряд зобов'язалися припинити бомбардування. 23 жовтня правозахисники повідомили про відновлення атак з повітря.