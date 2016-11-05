США не побачили користі від "гуманітарної паузи" Росії в Алеппо

Сирійці не отримали жодної користі від гуманітарної паузи, оголошеної російськими військовими в місті Алеппо, повідомляє Европейская правда з посиланням на заяву офіційного представника Держдепартаменту США Джона Кірбі.

"Гуманітарна пауза була розрахована на що? Щоб люди змогли вийти з міста, але також, щоб отримали допомогу. І яку допомоги отримали жителі? Жодної", - сказав Кірбі.

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Він підкреслив, що жителі Алеппо потерпають від голоду, спраги і відсутності необхідних медикаментів.

"Дає гуманітарна пауза ефект, чи ні, треба запитати у росіян. Але сирійський народ, особливо жителі Алеппо, безумовно, не відчувають жодної користі від неї", - сказав представник держдепартаменту.

Раніше в ООН заявили, що не можуть скористатися одностороннім перемир'ям, введеним РФ в Алеппо, щоб відправити допомогу в східну частину міста.

Нагадаємо, президент РФ Володимир Путін доручив російським військовим ввести гуманітарну паузу в сирійському Алеппо 4 листопада з 09.00 до 19.00, це рішення узгоджене з керівництвом Сирії.